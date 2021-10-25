Оперштаб не планирует продлевать нерабочие дни в Москве после 7 ноября

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В Москве не планируется продлевать нерабочие дни после 7 ноября, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Оперштаб не планирует продлевать нерабочие дни в Москве после 7 ноября
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — говорится в заявлении.

Там напомнили, что указом мэра Сергея Собянина нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.

С понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу меры, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.

В частности, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Не менее 30% сотрудников должны быть переведены на дистанционную работу.

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