Оперштаб не планирует продлевать нерабочие дни в Москве после 7 ноября
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- РИА Новости
«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября оперштаб Москвы сообщает: продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», — говорится в заявлении.
Там напомнили, что указом мэра Сергея Собянина нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.
С понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу меры, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.
В частности, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Не менее 30% сотрудников должны быть переведены на дистанционную работу.