В Челябинской области приостановили плановую диспансеризацию из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает URA.RU.
«На месяц приостановлена плановая диспансеризация. При этом углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19 сохраняется», — сказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.
В то же время она подчеркнула, что регион занимает 20-е место по темпам вакцинации от коронавируса в России.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.