В Челябинской области приостановили плановую диспансеризацию из-за COVID-19

В Челябинской области приостановили плановую диспансеризацию из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает URA.RU.

«На месяц приостановлена плановая диспансеризация. При этом углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19 сохраняется», — сказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

В то же время она подчеркнула, что регион занимает 20-е место по темпам вакцинации от коронавируса в России.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.