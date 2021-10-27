В Госдуму внесли законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии

В Госдуму внесён законопроект о наложении штрафа до 2 тыс. рублей или ареста до 15 суток для граждан за публичное отождествление СССР и нацистской Германии.

«Нарушение запрета на отождествление целей, решений и действий руководства СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии... влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток», — говорится в законопроекте.

За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере до 5 тыс. рублей.

Для юридических лиц размер штрафа варьируется от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении возможно наложение штрафа до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В августе за фото Геббельса на «Бессмертном полку» россиянина оштрафовали на 50 тыс. рублей.