В России одобрили одновременное применение «Спутника Лайт» и вакцины против гриппа

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Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.
В России одобрили одновременное применение «Спутника Лайт» и вакцины против гриппа
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — цитирует документ ТАСС.

Вместе с этим в инструкции говорится, что нельзя смешить «Спутник Лайт» с другими вакцинами в одном шприце.

Ранее в РПФИ рассказали об эффективности сочетания вакцин со «Спутником Лайт».

По данным фонда, комбинация российской вакцины от коронавируса с другими препаратами от коронавируса через 14 дней даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины.

В октябре директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об использовании «Спутника Лайт» в рамках регулярного бустирования имеющегося иммунитета для борьбы со штаммом «дельта».

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