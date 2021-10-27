В России одобрили одновременное применение «Спутника Лайт» и вакцины против гриппа

Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату.

«Показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — цитирует документ ТАСС.

Вместе с этим в инструкции говорится, что нельзя смешить «Спутник Лайт» с другими вакцинами в одном шприце.

Ранее в РПФИ рассказали об эффективности сочетания вакцин со «Спутником Лайт».

По данным фонда, комбинация российской вакцины от коронавируса с другими препаратами от коронавируса через 14 дней даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины.

В октябре директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об использовании «Спутника Лайт» в рамках регулярного бустирования имеющегося иммунитета для борьбы со штаммом «дельта».