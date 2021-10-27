Голикова рассказала о программе содействия занятости молодёжи

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что программа помощи занятости для молодых людей позволит охватить прямыми мерами около 380 тыс. человек ежегодно. Косвенные меры затронут порядка 5 млн человек в год.

«Разработана долгосрочная программа содействия занятости молодёжи до 2030 года, планируется, что реализация её мероприятий позволит ежегодно охватывать 380 тыс. человек прямыми мерами и порядка 5 млн человек — косвенными», — приводит слова Голиковой РИА Новости.

По информации вице-премьера, общее число официально безработных в России снизилось на 2,8 млн человек по сравнению с показателями сентября 2020 года.

«Мы прогнозируем, что численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%», — заявила Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».

Ранее Голикова рассказала о ситуации с безработицей в России.

Правительство России продлило упрощённый порядок регистрации безработных до 31 декабря.