Голикова рассказала о программе содействия занятости молодёжи
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«Разработана долгосрочная программа содействия занятости молодёжи до 2030 года, планируется, что реализация её мероприятий позволит ежегодно охватывать 380 тыс. человек прямыми мерами и порядка 5 млн человек — косвенными», — приводит слова Голиковой РИА Новости.
По информации вице-премьера, общее число официально безработных в России снизилось на 2,8 млн человек по сравнению с показателями сентября 2020 года.
«Мы прогнозируем, что численность работающих в классических формах занятости сократится на 12%», — заявила Татьяна Голикова на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».
Ранее Голикова рассказала о ситуации с безработицей в России.
Правительство России продлило упрощённый порядок регистрации безработных до 31 декабря.