В Минэкономразвития дали прогноз по снижению углеродоёмкости экономики России
- РИА Новости
«Целевой или интенсивный сценарий предполагает ускорение всех пропорций. Наверное, ключевой момент — это снижение углеродоёмкости... У нас в интенсивном сценарии углеродоёмкость экономики снижается в 1,3 раза к 2030 году и в 2,8 раза к 2050 году», — приводит ТАСС его слова.
Решетников отметил, что в расчёт берётся выброс парниковых газов на 1 рубль ВВП.
«Если мы берём чистую эмиссию, то у нас эффективность экономики возрастает в шесть раз за счёт того, что ещё активно развивается поглощение», — добавил министр.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин планирует выделить более 9 млрд рублей на развитие водородной энергетики.