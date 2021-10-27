В Минэкономразвития дали прогноз по снижению углеродоёмкости экономики России

В России по целевому сценарию планируют сократить углеродоёмкость экономики к 2050 году в шесть раз. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Целевой или интенсивный сценарий предполагает ускорение всех пропорций. Наверное, ключевой момент — это снижение углеродоёмкости... У нас в интенсивном сценарии углеродоёмкость экономики снижается в 1,3 раза к 2030 году и в 2,8 раза к 2050 году», — приводит ТАСС его слова.

Решетников отметил, что в расчёт берётся выброс парниковых газов на 1 рубль ВВП.

«Если мы берём чистую эмиссию, то у нас эффективность экономики возрастает в шесть раз за счёт того, что ещё активно развивается поглощение», — добавил министр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин планирует выделить более 9 млрд рублей на развитие водородной энергетики.