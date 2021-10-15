Мишустин заявил о планах выделить 9 млрд рублей на развитие водородной энергетики

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Российское правительство планирует выделить более 9 млрд рублей на развитие водородной энергетики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин заявил о планах выделить 9 млрд рублей на развитие водородной энергетики
  • AP

«На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые были поддержаны президентом и которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 млрд рублей», — цитирует ТАСС слова Мишустина на стратегической сессии по развитию в России водородной энергетики.

По его словам, речь идёт о финансировании на ближайшие три года.

Он добавил, что в России уже сегодня крупные компании прорабатывают различные возможности производства водорода.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с ФРГ в сфере водородной энергетики.

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