Мишустин заявил о планах выделить 9 млрд рублей на развитие водородной энергетики
- AP
«На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые были поддержаны президентом и которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 млрд рублей», — цитирует ТАСС слова Мишустина на стратегической сессии по развитию в России водородной энергетики.
По его словам, речь идёт о финансировании на ближайшие три года.
Он добавил, что в России уже сегодня крупные компании прорабатывают различные возможности производства водорода.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с ФРГ в сфере водородной энергетики.