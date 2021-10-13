Посол ЕС рассказал о переговорах Брюсселя и Москвы по углеродному регулированию

Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что Брюссель и Москва ведут переговоры по вводимому в Евросоюзе углеродному регулированию.

«Мы уже начали переговоры между Еврокомиссией и Россией на самых разных уровнях… Будут проведены и визиты высокопоставленного уровня», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Эдерер подчеркнул, что вводимое в ЕС углеродное регулирование — «это не тариф».

«Я слышал, что российские коллеги называют это налогом, но это не налог. Это будет обязанность по приобретению углеродных сертификатов, недискриминационным образом, потому что конкуренты из Европы тоже должны будут приобретать соответствующие сертификаты для углеродоёмкой продукции», — сказал он.

Ранее Министерство экономического развития России сообщило, что планируемые Евросоюзом меры по углеродному урегулированию могут затронуть поставки из России металлов, труб, электроэнергии и цемента.

Эколог и экономист Михаил Романов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал введение углеродного регулирования в ЕС.