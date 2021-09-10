Решетников: Россия заинтересована в сотрудничестве с ФРГ в сфере водородной энергетики

Россия заинтересована в сотрудничестве с Германией в сфере водородной энергетики и готова поставлять водород для последующего транзита в другие страны Европы. Об этом, как сообщается на сайте Минэкономразвития, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром, которая состоялась 9 сентября.

«Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнёров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы», — сообщил Решетников.

Министр также заявил, что Россия готова вместе с Германией и другими государствами заниматься развитием и локализацией технологий в области водородной энергетики.

Ранее сообщалось, что рабочая группа высокого уровня по вопросам политики и безопасности под председательством первого замглавы МИД России Василия Титова и статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера в ходе заседания обсудила вопросы глобальной безопасности.