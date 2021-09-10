Решетников: Россия заинтересована в сотрудничестве с ФРГ в сфере водородной энергетики

Короткая ссылка
Россия заинтересована в сотрудничестве с Германией в сфере водородной энергетики и готова поставлять водород для последующего транзита в другие страны Европы. Об этом, как сообщается на сайте Минэкономразвития, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром, которая состоялась 9 сентября.
Решетников: Россия заинтересована в сотрудничестве с ФРГ в сфере водородной энергетики
  • © РИА Новости

«Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнёров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы», — сообщил Решетников.

Министр также заявил, что Россия готова вместе с Германией и другими государствами заниматься развитием и локализацией технологий в области водородной энергетики.

Ранее сообщалось, что рабочая группа высокого уровня по вопросам политики и безопасности под председательством первого замглавы МИД России Василия Титова и статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера в ходе заседания обсудила вопросы глобальной безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить