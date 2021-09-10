Решетников: Россия заинтересована в сотрудничестве с ФРГ в сфере водородной энергетики
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«Рассматриваем Германию как одного из наиболее перспективных партнёров. Готовы обсуждать будущие контракты по поставкам, их формат и требования к производству водорода. Заинтересованы в совместных проектах по развитию транспортной инфраструктуры в России для организации экспорта водорода в Германию с последующим транзитом в другие страны Европы», — сообщил Решетников.
Министр также заявил, что Россия готова вместе с Германией и другими государствами заниматься развитием и локализацией технологий в области водородной энергетики.
Ранее сообщалось, что рабочая группа высокого уровня по вопросам политики и безопасности под председательством первого замглавы МИД России Василия Титова и статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера в ходе заседания обсудила вопросы глобальной безопасности.