Замглавы МИД России и статс-секретарь МИД ФРГ провели заседание

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Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики и безопасности под председательством первого замглавы МИД России Василия Титова и статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера обсудила вопросы глобальной безопасности в ходе заседания.
Замглавы МИД России и статс-секретарь МИД ФРГ провели заседание
  • © Leonid Faerberg
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«В рамках заседания прошли встречи трёх подгрупп: по вопросам борьбы с терроризмом, оргпреступностью и наркоугрозой, по стратегическим (военно-политическим) вопросам, а также по контролю за вооружениями и нераспространению ОМУ», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также были обсуждены вопросы в сфере кибербезопасности.

Участники переговоров уделили внимание практическим вопросам двусторонних российско-германских отношений.

Ранее Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда в Германии не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза, сообщили в пресс-службе оператора проекта.

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