Замглавы МИД России и статс-секретарь МИД ФРГ провели заседание
- © Leonid Faerberg
- globallookpress.com
«В рамках заседания прошли встречи трёх подгрупп: по вопросам борьбы с терроризмом, оргпреступностью и наркоугрозой, по стратегическим (военно-политическим) вопросам, а также по контролю за вооружениями и нераспространению ОМУ», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
Также были обсуждены вопросы в сфере кибербезопасности.
Участники переговоров уделили внимание практическим вопросам двусторонних российско-германских отношений.
Ранее Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда в Германии не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза, сообщили в пресс-службе оператора проекта.