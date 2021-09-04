Замглавы МИД России и статс-секретарь МИД ФРГ провели заседание

Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики и безопасности под председательством первого замглавы МИД России Василия Титова и статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера обсудила вопросы глобальной безопасности в ходе заседания.

«В рамках заседания прошли встречи трёх подгрупп: по вопросам борьбы с терроризмом, оргпреступностью и наркоугрозой, по стратегическим (военно-политическим) вопросам, а также по контролю за вооружениями и нераспространению ОМУ», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

Также были обсуждены вопросы в сфере кибербезопасности.

Участники переговоров уделили внимание практическим вопросам двусторонних российско-германских отношений.

Ранее Nord Stream 2 AG приняла к сведению решение суда в Германии не освобождать «Северный поток — 2» от положений Газовой директивы Евросоюза, сообщили в пресс-службе оператора проекта.