В Приморье установили рекорд вакцинации от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Приморском крае был установлен рекорд по числу граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Как сообщается на сайте регионального правительства, прививки сделали 7456 жителей.

«За 26 октября первым компонентом вакцин против новой коронавирусной инфекции привились 7456 приморцев», — говорится в сообщении.

За сутки в регионе выявлено 262 новых случая коронавируса.

«Отметим, что вакцины против новой коронавирусной инфекции в Приморском крае достаточно, с 1 октября поступило пять партий, более 10 тыс. доз, преимущественно препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — RT)», — заявили власти региона.

Всего с начала массовой вакцинации в Приморье было доставлено более 660 тыс. вакцин.

Ранее в Приморье заявили о выполнении плана по вакцинации от коронавируса более чем на 30%.