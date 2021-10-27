В Приморье установили рекорд вакцинации от коронавируса за сутки
- РИА Новости
«За 26 октября первым компонентом вакцин против новой коронавирусной инфекции привились 7456 приморцев», — говорится в сообщении.
За сутки в регионе выявлено 262 новых случая коронавируса.
«Отметим, что вакцины против новой коронавирусной инфекции в Приморском крае достаточно, с 1 октября поступило пять партий, более 10 тыс. доз, преимущественно препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — RT)», — заявили власти региона.
Всего с начала массовой вакцинации в Приморье было доставлено более 660 тыс. вакцин.
Ранее в Приморье заявили о выполнении плана по вакцинации от коронавируса более чем на 30%.