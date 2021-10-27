В Приморье установили рекорд вакцинации от коронавируса за сутки

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За прошедшие сутки в Приморском крае был установлен рекорд по числу граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Как сообщается на сайте регионального правительства, прививки сделали 7456 жителей.
В Приморье установили рекорд вакцинации от коронавируса за сутки
  • РИА Новости

«За 26 октября первым компонентом вакцин против новой коронавирусной инфекции привились 7456 приморцев», — говорится в сообщении.

За сутки в регионе выявлено 262 новых случая коронавируса.

«Отметим, что вакцины против новой коронавирусной инфекции в Приморском крае достаточно, с 1 октября поступило пять партий, более 10 тыс. доз, преимущественно препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V». — RT)», — заявили власти региона.

Всего с начала массовой вакцинации в Приморье было доставлено более 660 тыс. вакцин.

Ранее в Приморье заявили о выполнении плана по вакцинации от коронавируса более чем на 30%.

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