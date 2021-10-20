В Приморье заявили о выполнении плана по вакцинации от коронавируса более чем на 30%
- РИА Новости
«Всего в регионе вакцинированы 457 054 человека первым компонентом, завершили иммунизацию 380 237 жителей края», — цитирует пресс-служба заместителя председателя регионального правительства, министра здравоохранения региона Анастасию Худченко.
Ранее сообщалось, что учащиеся школы №1 села Камень-Рыболов в Приморье создали QR-броши с информацией о вакцинации от COVID-19.
По информации правительства региона, под руководством наставников ученики запустили мелкосерийное производство новинки.