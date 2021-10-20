В Приморье заявили о выполнении плана по вакцинации от коронавируса более чем на 30%

План по вакцинации жителей Приморья от коронавируса выполнен в регионе более чем на 30%, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

РИА Новости