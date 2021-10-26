Мануальный терапевт дал советы по организации рабочего места в домашних условиях

Мануальный терапевт Александр Евдокимов дал советы по организации рабочего места в домашних условиях.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что первый момент — это освещение.

«Нужно открыть шторы, включить лампы. Стол установить так, чтобы свет падал равномерно, не слепил», — сказал врач.

Вторым моментом является кресло — желательно, чтобы стул был жёсткий либо средней жёсткости, считает Евдокимов.

«Когда мы ставим локоть на стол, рука должна доставать до мочки уха, это идеальный вариант. Для стула требования следующие: ноги не должны болтаться (значит, стул слишком высокий), в то же время колени не должны задираться к ушам (стул слишком низкий)», — рекомендует он.

По его словам, полулёжа допустимо находиться в течение 15—20 минут.

«Даже детям не стоит разрешать заниматься лёжа. Это крайне негативно влияет на позвоночник. Именно шейный отдел позвоночника в таких ситуациях очень перенапрягается», — сказал врач.

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