Мануальный терапевт дал советы по организации рабочего места в домашних условиях

Короткая ссылка
Мануальный терапевт Александр Евдокимов дал советы по организации рабочего места в домашних условиях.
Мануальный терапевт дал советы по организации рабочего места в домашних условиях
  • globallookpress.com
  • © Michaela Begsteiger

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что первый момент — это освещение.

«Нужно открыть шторы, включить лампы. Стол установить так, чтобы свет падал равномерно, не слепил», — сказал врач.

Вторым моментом является кресло — желательно, чтобы стул был жёсткий либо средней жёсткости, считает Евдокимов.

«Когда мы ставим локоть на стол, рука должна доставать до мочки уха, это идеальный вариант. Для стула требования следующие: ноги не должны болтаться (значит, стул слишком высокий), в то же время колени не должны задираться к ушам (стул слишком низкий)», — рекомендует он.

По его словам, полулёжа допустимо находиться в течение 15—20 минут.

«Даже детям не стоит разрешать заниматься лёжа. Это крайне негативно влияет на позвоночник. Именно шейный отдел позвоночника в таких ситуациях очень перенапрягается», — сказал врач.

Ранее Светлана Колодная, ревматолог, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ городской поликлиники №15 Хабаровска, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о способах профилактики остеопороза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить