В КЧР рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесии увеличили до 1265 мест.
В КЧР рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • AP
  • © Roman Yarovitcyn

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Было принято решение развернуть в действующих ковид-госпиталях республики ещё 100 дополнительных коек. Так, 50 новых коек откроют в госпитале в микрорайоне Северный Черкесск, 30 — в ковид-госпитале на базе Карачаевской ЦГРБ и 20 — в госпитале на базе Усть-Джегутинской ЦРБ», — сказали в штабе.

В настоящее время в лечебных учреждениях КЧР находятся 1058 пациентов.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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