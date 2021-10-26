В Омской области прививку от COVID-19 сделали 679 189 жителей

В Омской области прививку от коронавируса сделали 679 189 жителей.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 554 917 человек.

Как отметили в ведомстве, в течение нескольких последних дней на портале госуслуг наблюдается рост обращений граждан, желающих сделать прививку. Если ранее регистрировали около 40 заявок в сутки, то теперь 200.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.