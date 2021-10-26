В Омской области прививку от COVID-19 сделали 679 189 жителей

Короткая ссылка
В Омской области прививку от коронавируса сделали 679 189 жителей.
В Омской области прививку от COVID-19 сделали 679 189 жителей
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Оба компонента вакцины получили 554 917 человек.

Как отметили в ведомстве, в течение нескольких последних дней на портале госуслуг наблюдается рост обращений граждан, желающих сделать прививку. Если ранее регистрировали около 40 заявок в сутки, то теперь 200.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить