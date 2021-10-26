РКН заблокировал почти 4 тысячи ресурсов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации

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Роскомнадзор с марта 2021 года удалил или заблокировал 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в ведомстве.
РКН заблокировал почти 4 тысячи ресурсов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации
  • AP

«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», — приводит РИА Новости сообщение. 

Как уточнили в Роскомнадзоре, за последние две недели динамики по росту числа подобных ресурсов не отмечено.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что 80% заболевших коронавирусом в тяжёлой форме граждан, которые заявляли, что сделали прививку «Спутником V», имели поддельный сертификат.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 84 регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан.

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