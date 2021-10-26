В УрФО прокомментировали темпы вакцинации от COVID-19

Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа стали лидерами Уральского федерального округа по вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт полпреда президента России в УрФО.

Двумя компонентами вакцины в Тюменской области привиты 39% населения (601 тыс. человек).

В ХМАО показатель составляет 34% (572 тыс.), в ЯНАО — 33% (180 тыс.).

«Сейчас очень важно максимально разорвать цепочки заражений. Организации и учреждения постепенно вводят систему QR-кодов. При этом нельзя допустить получения QR-кодов в обход всех необходимых процедур», — заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.