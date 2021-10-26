В Институте экономики здравоохранения высказались о системе получения QR-кода

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович высказалась о системе получения QR-кода.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что для получения QR-кода нужно обращаться в те медорганизации, которые подключены к Единой государственной информационной системе здравоохранения.

По словам эксперта, если человек лечится неофициально, то не попадает в статистику и не получает QR-код.

Попович также отметила, что наличие антител не является показателем наличия иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, эксперт призвала вакцинироваться и автоматически получить QR-код.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.