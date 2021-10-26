В Ставропольском крае вводят QR-коды для посещения объектов общепита и спорта

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о введении в регионе системы QR-кодов для посещения объектов общепита, спорта и культуры.

«Единственное, что мы сегодня введём, и мы уже взяли это на проработку, — это введение QR-кодов», — цитирует его РИА Новости.

По словам губернатора, данная система была опробована в регионе давно, после её использования в Москве в апреле, чтобы точечно реагировать в вопросе борьбы с коронавирусом.

«Сегодня QR-коды вводим для возможности посещения. То есть если пришёл (человек. — RT), нет QR-кода, не привит, не проходил исследование, не переболел, ты не будешь допущен ни на предприятие общепита, ни в спорткомплекс, ни на объект культуры», — отметил Владимиров.

Он также добавил, что обсуждается и вопрос введения QR-кодов в общественном транспорте.

Ранее первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов заявил, что с 30 октября в области будет действовать система QR-кодов для доступа в кинотеатры, театры и фитнес-центры.