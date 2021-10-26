Дерматолог рассказала, как сохранить здоровье в отопительный сезон

Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина рассказала, как сохранить здоровье в отопительный сезон.

«Отопительный сезон всегда негативно влияет на общую влажность в квартирах, она понижается и иногда доходит до 20%, хотя в норме влажность в помещении должна составлять от 40 до 70%. А если в квартире есть маленькие дети, то уровень влажности должен начинаться от 50%. Низкая влажность воздуха сушит кожу», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, нужно установить правильную влажность в квартире, например, с помощью ёмкости с водой рядом с батареей.

Для борьбы с обезвоживанием рекомендуется соблюдать питьевой режим, отметила Гришина.

«Влагу из-за сухого воздуха ускоренно теряет весь организм. Так что в день надо выпивать около 1,5—2 л воды. Именно воды — речь не идёт о кофе или чае», — уточнила она.

Эксперт также советует использовать увлажняющие кремы — в мороз их лучше наносить за час до выхода из дома. Ночью рекомендуется использовать кремы с питательными маслами.

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