Очевидец рассказал о хлопке газа в жилом доме в Балтийске

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Очевидец Денис Новоскольцев рассказал о хлопке газа в жилом доме в Балтийске.
Очевидец рассказал о хлопке газа в жилом доме в Балтийске
  • © ГУ МВД России
  • РИА Новости

«Думали, рядом какая-то машина взорвалась. Поехали туда по дыму дальше. Приехали туда — первый этаж горит, как на видео, детей там со второго этажа ловили, а люди тоже прыгали», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, с другой стороны дома подъехали пожарные и спускали людей по лестнице. Как отметил Новоскольцев, зайти внутрь было нельзя.

«Подъезд был задымлён сильно», — добавил он.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов выехал в Балтийск, где в жилом доме произошёл хлопок газовоздушной смеси.

СК возбудил уголовное дело.

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