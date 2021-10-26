СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в жилом доме в Балтийске
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«По факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по улице Ушакова в городе Балтийске возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов выехал в Балтийск, где в жилом доме произошёл хлопок газовоздушной смеси.
Хлопок газа стал причиной пожара на площади около 50 кв. м, ведётся эвакуация жильцов. По данным МЧС, пострадал один человек.