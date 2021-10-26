СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в жилом доме в Балтийске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в Балтийске в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил уголовное дело после хлопка газа в жилом доме в Балтийске
  • © ГУ МЧС России по Калининградской области

«По факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по улице Ушакова в городе Балтийске возбуждено уголовное дело», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов выехал в Балтийск, где в жилом доме произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Хлопок газа стал причиной пожара на площади около 50 кв. м, ведётся эвакуация жильцов. По данным МЧС, пострадал один человек.

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