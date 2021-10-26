К месту ЧП в Балтийске выехал губернатор Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выехал в Балтийск, где в жилом доме произошёл хлопок газовоздушной смеси.

«Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выдвинулся на место происшествия для личного контроля за происходящим», — сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

По предварительным данным, на улице Ушакова произошёл хлопок бытового газа.

Хлопок газа стал причиной пожара на площади около 50 кв. м, ведётся эвакуация жильцов. По данным МЧС, пострадал один человек.