В Саратовской области с 1 ноября вводят самоизоляцию для граждан старше 60 лет

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Власти Саратовской области с 1 ноября вводят самоизоляцию для граждан старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
В Саратовской области с 1 ноября вводят самоизоляцию для граждан старше 60 лет
  • © Андрей Васильев
  • РИА Новости

«Принято решение об установлении режима самоизоляции для граждан старше 60 лет», — написал Бусаргин в Telegram.

По его словам, исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью, а также возникновения прямой угрозы жизни и здоровью.

Как уточняется, ограничительные меры не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, и вакцинированных жителей области.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе вводят самоизоляцию для жителей старше 60 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями.

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