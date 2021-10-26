В Саратовской области с 1 ноября вводят самоизоляцию для граждан старше 60 лет
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- РИА Новости
«Принято решение об установлении режима самоизоляции для граждан старше 60 лет», — написал Бусаргин в Telegram.
По его словам, исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью, а также возникновения прямой угрозы жизни и здоровью.
Как уточняется, ограничительные меры не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, и вакцинированных жителей области.
Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе вводят самоизоляцию для жителей старше 60 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями.