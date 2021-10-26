В Саратовской области с 1 ноября вводят самоизоляцию для граждан старше 60 лет

Власти Саратовской области с 1 ноября вводят самоизоляцию для граждан старше 60 лет, не прошедших полный курс вакцинации. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.

«Принято решение об установлении режима самоизоляции для граждан старше 60 лет», — написал Бусаргин в Telegram.

По его словам, исключение составляют случаи обращения за медицинской помощью, а также возникновения прямой угрозы жизни и здоровью.

Как уточняется, ограничительные меры не распространяются на граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию и с даты выздоровления которых прошло не более шести календарных месяцев, и вакцинированных жителей области.

Ранее стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе вводят самоизоляцию для жителей старше 60 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями.