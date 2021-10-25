В ХМАО вводят самоизоляцию для жителей старше 60 лет

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В Ханты-Мансийском автономном округе вводят самоизоляцию для жителей старше 60 лет, а также для граждан с хроническими заболеваниями.
В ХМАО вводят самоизоляцию для жителей старше 60 лет
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Граждане, на которых распространяется действие документа, могут покидать места проживания для обращения за медицинской помощью и при выгуле домашних животных. Также можно покидать дом для оказания помощи близким родственникам старше 60 лет.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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