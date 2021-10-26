Психолог Леонова дала совет, как семьям избежать конфликтов в период ограничений из-за пандемии

Семейный системный психолог Алёна Леонова назвала способы поддержки бесконфликтной семейной обстановки в период ограничений из-за COVID-19.

В беседе с «Правдой.Ру» она рассказала, что если люди не привыкли находиться длительное время вместе и вдруг оказываются в замкнутом пространстве, то возможно возникновение конфликтных ситуаций.

«Поэтому здесь, например, нужно заниматься какой-то объединяющей деятельностью, если к этому готовы. Например, придумать какую-нибудь совместную активность с детьми: игру, приготовление пищи. Но здесь есть определённая опасность: если люди никогда этого не делали и не умеют договариваться, то это тоже может быть почвой для конфликта», — предупредила Леонова.

Ранее психолог Светлана Вильнина в беседе с Nation News рассказала о значимости распределения зон ответственности в семье.