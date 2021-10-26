В Удмуртии заявили о готовности развернуть ещё 1000 коек для больных коронавирусом

Короткая ссылка
В Минздраве Удмуртии заявили о готовности развернуть дополнительно 1 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Удмуртии заявили о готовности развернуть ещё 1000 коек для больных коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Всего развёрнуто 3980 коек, при необходимости в регионе может быть развёрнута ещё дополнительно 1 тыс. коек в течение недели», — рассказали агентству в министерстве.

В Минздраве региона также пояснили, что в республике, по данным на 26 октября, свободно 11,5% коечного фонда для лечения больных коронавирусом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в российских регионах развёрнуто 292 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

В октябре врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить