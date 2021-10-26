В Удмуртии заявили о готовности развернуть ещё 1000 коек для больных коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
«Всего развёрнуто 3980 коек, при необходимости в регионе может быть развёрнута ещё дополнительно 1 тыс. коек в течение недели», — рассказали агентству в министерстве.
В Минздраве региона также пояснили, что в республике, по данным на 26 октября, свободно 11,5% коечного фонда для лечения больных коронавирусом.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в российских регионах развёрнуто 292 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.
В октябре врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.