В Удмуртии заявили о готовности развернуть ещё 1000 коек для больных коронавирусом

В Минздраве Удмуртии заявили о готовности развернуть дополнительно 1 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Всего развёрнуто 3980 коек, при необходимости в регионе может быть развёрнута ещё дополнительно 1 тыс. коек в течение недели», — рассказали агентству в министерстве.

В Минздраве региона также пояснили, что в республике, по данным на 26 октября, свободно 11,5% коечного фонда для лечения больных коронавирусом.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в российских регионах развёрнуто 292 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

В октябре врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.