Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы

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Рэпер Моргенштерн принёс извинения всем, кого задели его слова про День Победы. Он сказал, что не стремился умалить значимость события и уважает ветеранов.
Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста», — написал он в сториз в Instagram.

Рэпер заявил, что «СМИ переворачивают его слова в своих грязных целях».

«Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли. И уж тем более никого не хотел как-то задеть или обидеть», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами Великой Отечественной войны.

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