Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал рэперу Алишеру Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами Великой Отечественной войны.
Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Комментируя заявление Моргенштерна, Песков отметил, что хочется просто по-человечески порекомендовать молодым людям поговорить с бабушками и дедушками на данную тему. 

«Или придите к какому-нибудь ветерану, которых остаётся всё меньше и меньше... и спросите, почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», — заявил Песков.

Также представитель Кремля считает, что подобные суждения могут происходить «не по злобе», а от незнания и «здесь очень легко эти пробелы ликвидировать».

Песков добавил, что молодые люди, которые популярны среди сверстников, должны нести моральную ответственность за такие важные для всей страны понятия, как День Победы.

Ранее стало известно, что Моргенштерн усомнился в необходимости праздновать День Победы.

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