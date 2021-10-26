МФЦ и медучреждения Приморья перейдут на особый график в период нерабочих дней

Многофункциональные центры и медучреждения Приморского края перейдут на особый график в нерабочие дни и выходные с 30 октября по 7 ноября. При этом пункты вакцинации продолжат работу.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В Минздраве уточнили, что поликлиники будут закрыты 31 октября, 4, 7 ноября, в остальные дни учреждения будут работать в обычном режиме. 5 и 6 ноября им рекомендовано обеспечить работу усиленной дежурной службы для оказания медпомощи, в том числе неотложной.

МФЦ будут закрыты с 31 октября и с 8 ноября возобновят работу в прежнем режиме. В период выходных дней услуги можно получить в онлайн-режиме.

Как ранее передавало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антикоронавирусных мер на период нерабочих дней.