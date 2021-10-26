МФЦ и медучреждения Приморья перейдут на особый график в период нерабочих дней
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
В Минздраве уточнили, что поликлиники будут закрыты 31 октября, 4, 7 ноября, в остальные дни учреждения будут работать в обычном режиме. 5 и 6 ноября им рекомендовано обеспечить работу усиленной дежурной службы для оказания медпомощи, в том числе неотложной.
МФЦ будут закрыты с 31 октября и с 8 ноября возобновят работу в прежнем режиме. В период выходных дней услуги можно получить в онлайн-режиме.
Как ранее передавало URA.RU, в Свердловской области инициировали ужесточение антикоронавирусных мер на период нерабочих дней.