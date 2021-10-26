Родственники погибших на заводе под Рязанью смогут получить страховые выплаты

Родственники погибших в результате взрыва в пороховом цехе на заводе в Рязанской области смогут получить страховые выплаты в «Росгосстрахе», однако они могут оказаться вдвое меньше установленной законом суммы.

Об этом сообщается на сайте Национального союза страховщиков ответственности.

По словам президента союза Игоря Юргенса, соответствующие выплаты положены в случае, если событие будет признано страховым случаем.

При этом представители «Росгосстраха» в комментарии РИА Новости пояснили, что обозначенная в страховом договоре сумма составляет 10 млн рублей.

«Если исходить из известного количества потерпевших по риску «причинение вреда жизни» — 17 человек — и размера страховой суммы по договору в 10 млн рублей, а также того, что не будет обращений по иным рискам, то сумма выплаты каждому выгодоприобретателю составит 538 235 рублей», — говорится в заявлении.

Пожар на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл 22 октября. По данным властей, погибли 17 человек.

23 октября сообщалось, что в Рязанской области завершили разбор завалов после взрыва, в результате которого погибли люди.

Власти Рязанской области объявили 25 октября в регионе днём траура по погибшим при пожаре на территории завода в Шиловском районе.

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