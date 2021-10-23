Разбор завалов после взрыва на заводе в Рязанской области завершён

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В Рязанской области завершили разбор завалов после взрыва, в результате которого погибли люди.
Разбор завалов после взрыва на заводе в Рязанской области завершён
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«Работы по разбору завалов на заводе синтетических волокон «Эластик» завершены, АМГ ГУ и отряда «Центроспас» убыли в ППД», — сказал собеседник.

Он также уточнил, что специалисты проводят забор биоматериалов у родственников погибших для осуществления процедуры опознания.

22 октября взрыв на заводе под Рязанью унёс жизни рабочих, находившихся в цехе по производству взрывчатых веществ на территории предприятия. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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