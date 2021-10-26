В Свердловской области развлекательным учреждениям запретили работать ночью
- Reuters
«С 30 октября текущего года во всех развлекательных учреждениях, учреждениях, связанных с общественным питанием, разного рода ночных клубах (но они, как правило, как раз на базе ресторанов, каких-то подобных заведений находятся), работа этих учреждений начиная с 23:00 и заканчивая 07:00 будет прекращена», — цитирует его ТАСС.
Ранее Креков заявил, что власти Свердловской области введут QR-коды с 30 октября.
20 октября вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Свердловскую область в числе регионов с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.