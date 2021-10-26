В Свердловской области развлекательным учреждениям запретили работать ночью

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Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти региона приняли решение запретить развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00 из-за напряжённой ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Свердловской области развлекательным учреждениям запретили работать ночью
  • Reuters

«С 30 октября текущего года во всех развлекательных учреждениях, учреждениях, связанных с общественным питанием, разного рода ночных клубах (но они, как правило, как раз на базе ресторанов, каких-то подобных заведений находятся), работа этих учреждений начиная с 23:00 и заканчивая 07:00 будет прекращена», — цитирует его ТАСС.

Ранее Креков заявил, что власти Свердловской области введут QR-коды с 30 октября.

20 октября вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Свердловскую область в числе регионов с критической ситуацией по заболеваемости COVID-19.

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