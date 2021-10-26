В Тамбовской области выявили ещё 181 случай COVID-19 за сутки

В Тамбовской области в течение суток медики подтвердили 181 случай коронавирусной инфекции. Среди заболевших 16 детей в возрасте до 17 лет.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Общее количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в регионе достигло 47 393.

В больницах региона находятся 1148 человек с подтверждённым диагнозом.

По состоянию на 25 октября первый этап вакцинации против инфекции прошли 399 668 человек.

Наряду с этим в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшие сутки зафиксировали 262 новых случая COVID-19, пишет URA.RU.

Ранее сообщалось, что за сутки в России выявили 36 446 случаев инфицирования коронавирусом.