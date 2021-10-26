Госдума одобрила в первом чтении законопроект о накопительной части пенсии

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В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, согласно которому перечисление взносов в накопительную часть пенсии будет продлено до 2024 года.
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о накопительной части пенсии
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий мораторий действует с 2014 года и продлевается на регулярной основе. Согласно документу, 6% от зарплаты россиян в счёт накопительной части пенсии направляются в страховую часть.

По данным материалов законопроекта, продление моратория даст возможность сэкономить в 2024 году около 772 млрд рублей.

В августе правительство России одобрило проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год».

По данным «Коммерсанта», в сентябре Минфин поддержал предложение о трансформации замороженной накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО). 

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