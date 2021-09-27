«Ъ»: в Минфине обсудили трансформацию схемы накопительной пенсии

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Министерство финансов России поддержало предложение о трансформации «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО). Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Ъ»: в Минфине обсудили трансформацию схемы накопительной пенсии
  • РИА Новости

Как заявили источники газеты, 24 сентября в Минфине прошло совещание, на котором рассматривалась тема накопительной компоненты ОПС и НПО.

В статье говорится, что касательно НПО в ведомстве поддержали принятие системы гарантирования прав участников добровольных программ и отказ от учёта при определении налоговой базы для взимания налога на доходы физических лиц с пенсий по договорам, которые заключены в пользу членов семьи.

Министерство финансов не ответило на запрос газеты.

В августе правительство России одобрило проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год».

Проект закона будет внесён в Государственную думу в установленном порядке.

Как передавало URA.RU со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области, россияне могут увеличить пенсионные накопления благодаря участию в программе государственного софинансирования.

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