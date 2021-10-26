Попова заявила, что в ряде регионов результаты тестов на коронавирус ждут до шести дней

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в некоторых российских регионах не выполняют поручение о предоставлении результатов ПЦР-тестов на коронавирус в течение суток и задерживают их выполнение до пяти-шести дней.

Об этом она сказала в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Хотела бы отметить, что есть регионы, где с момента забора материала до выдачи результатов проходит пять-шесть дней», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что речь идёт о Тверской, Пензенской, Челябинской областях и целом ряде других субъектов. Она отметила, что такая ситуация является недопустимой.

«Я дала поручение о необходимости жёсткого реагирования на такие задержки», — подытожила Попова.

Также глава Роспотребнадзора заявила, что во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.