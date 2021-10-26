В Минобрнауки прокомментировали ситуацию с обучением студентов в нерабочие дни

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков обратился к ректорам учебных заведений с просьбой методически обеспечить самостоятельную работу студентов в период нерабочих дней.

«Студент не должен быть брошен на это время. По итогам самостоятельной работы необходимо провести проверку знаний, которые получили студенты», — приводится в Тelegram-канале ведомства обращение министра.

Фальков отметил важность качественного образования и непрерывность учебного процесса.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что таким образом людей «вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе» и эти дни не являются локдауном.