Попова заявила, что введённые в России нерабочие дни не являются локдауном

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала заявила, что введённые в России нерабочие дни не являются локдауном.

«Эти грядущие девять или семь дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун», — цитирует её РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора объяснила, что таким образом людей «вынуждают общаться в своей семье и больше времени проводить на свежем воздухе».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания предложила главе государства ввести по всей стране режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Президент России Владимир Путин согласился с предложением. Он подчеркнул, что зарплата работников в нерабочие дни должна быть сохранена.

Впоследствии Путин подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября в стране объявляются нерабочие дни.