Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ в 2022 году

Короткая ссылка
Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 617 рублей в месяц.
Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ в 2022 году
  • © Кирилл Шипицин
  • РИА Новости

Соответствующая информация опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие данного законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников.

Ранее правительство России предложило поднять минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года на 6,4% — до 13 617 рублей.

В 2020 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда исходя из медианной зарплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить