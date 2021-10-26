Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ в 2022 году
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- РИА Новости
Соответствующая информация опубликована на сайте нижней палаты парламента.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие данного законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников.
Ранее правительство России предложило поднять минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года на 6,4% — до 13 617 рублей.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчёта минимального размера оплаты труда исходя из медианной зарплаты.