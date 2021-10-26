Госдума одобрила законопроект о повышении МРОТ в 2022 году

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 617 рублей в месяц.

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РИА Новости