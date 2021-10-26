В Москве в квартире нашли тела ребёнка и двух взрослых
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- РИА Новости
«Днём 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти», — сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
На месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее в СК России заявили об обнаружении тела женщины с явными признаками насильственной смерти в Оренбургской области.