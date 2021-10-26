В Москве в квартире нашли тела ребёнка и двух взрослых

На западе Москвы в квартире обнаружили тела ребёнка и двух взрослых с признаками насильственной смерти. Об этом информирует пресс-служба столичного ГСУ СК.

«Днём 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

На месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в СК России заявили об обнаружении тела женщины с явными признаками насильственной смерти в Оренбургской области.