В Москве в квартире нашли тела ребёнка и двух взрослых

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На западе Москвы в квартире обнаружили тела ребёнка и двух взрослых с признаками насильственной смерти. Об этом информирует пресс-служба столичного ГСУ СК.
В Москве в квартире нашли тела ребёнка и двух взрослых
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Днём 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребёнка с признаками насильственной смерти», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

На месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в СК России заявили об обнаружении тела женщины с явными признаками насильственной смерти в Оренбургской области.

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