Тело молодой девушки нашли в Оренбургской области

Тело убитой молодой девушки нашли в Орске Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сегодня днём в городе Орске Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении СК России.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение передать его для расследования в центральный аппарат ведомства. Также он потребовал найти убийцу в кратчайшие сроки.

Вологодский суд арестовал подозреваемую в убийстве девятилетней девочки.