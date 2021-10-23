Тело молодой девушки нашли в Оренбургской области

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Тело убитой молодой девушки нашли в Орске Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Тело молодой девушки нашли в Оренбургской области
  • РИА Новости

«Сегодня днём в городе Орске Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении СК России.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение передать его для расследования в центральный аппарат ведомства. Также он потребовал найти убийцу в кратчайшие сроки.

Вологодский суд арестовал подозреваемую в убийстве девятилетней девочки.

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