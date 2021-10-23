Тело молодой девушки нашли в Оренбургской области
- РИА Новости
«Сегодня днём в городе Орске Оренбургской области было обнаружено тело молодой девушки с явными признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении СК России.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение передать его для расследования в центральный аппарат ведомства. Также он потребовал найти убийцу в кратчайшие сроки.
Вологодский суд арестовал подозреваемую в убийстве девятилетней девочки.