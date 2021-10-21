«Может скрыться от органов следствия»: вологодский суд арестовал подозреваемую в убийстве девятилетней девочки
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Вологодский городской суд арестовал подозреваемую в убийстве девятилетней девочки Ульяну Ланскую. Об этом сообщили RT в объединённой пресс-службе судов Вологодской области.
«Суд принял во внимание данные о личности подозреваемой, тяжесть и обстоятельства совершённого преступления и то, что Ланская может скрыться от органов следствия и суда, и заключил её под стражу по 18 декабря 2021 года включительно», — сообщили в ведомстве.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Как отметили в пресс-службе суда, Ланская и её защитник не возражали против ареста.
Также пресс-служба опубликовала видео опроса Ланской в суде.
«Я не познакомилась, просто они (девочки. — RT) листовки расклеивали и это самое... листовки они раздавали. Просто в гости ко мне зашли — чаю попить. Потом одна ушла, вторая осталась. Попила чай — и всё, разговаривали. Потом ничего не было, я просто ушла... Там ещё были рядом мужчины, алкоголики, которые раньше снимали мне квартиру. Была прописана где-то в Череповецком районе», — заявила женщина.
Ранее Ланская призналась в совершении преступления. По её словам, она убила девочку из «неприязни».
Кроме того, в объединённой пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что в 2018 году Ланская привлекалась к административной ответственности за избиение своей матери.
Мировой судья за нанесение побоев назначил ей штраф в размере 5 тыс. рублей.
Убийство девочки
Девятилетняя София Жаворонкова пропала 16 октября. Девочка ушла гулять с подружкой и не вернулась. Родственники девочки — мать и бабушка — о пропаже ребёнка сообщили спустя сутки. По данным областного ГУ МЧС, в поисках девочки принимали участие более 600 человек.
18 октября волонтёры смогли найти рюкзак и тетрадь Софии. Они валялись на улице Гагарина — на противоположном от дома и школы девочки конце города. Правоохранители установили по камерам видеонаблюдения, что девочка была не одна, а с 40-летней жительницей Карелии Ульяной Ланской.
По версии следствия, 16 октября Ланская познакомилась в магазине с двумя девочками и купила им сладости. После этого она привела их к себе в квартиру. Одну из школьниц она отпустила домой, а другую убила. После совершения преступления Ланская попыталась скрыться.
Обнаружили её в поезде Санкт-Петербург — Мурманск с симптомами отравления неизвестными таблетками. Она была доставлена в одну из больниц города Беломорска Республики Карелия.
Выяснилось, что женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и лишена родительских прав. По рассказам местных жителей, из-за психических отклонений она часто приставала к чужим детям.
Позже на допросе женщина призналась, что убила ребёнка, потому что не хотела умирать одна.
Неблагополучная семья
Как рассказали СМИ знакомые с семьёй, в которой росла погибшая, мама девочки выпивала, Соня часто была предоставлена сама себе, поэтому на её исчезновение никто не обратил внимания. Опека уже изъяла из семьи её 14-летнего брата.
Отчим девочки Игорь Голубев рассказал журналистам, что, согласно результатам вскрытия, убийца избивала Соню, резала её и издевалась над ней. По его словам, тело девочки не показывают, так как там «не на что смотреть».
«Лицо изрезано почти до неузнаваемости. Всё тело — сплошное месиво, нет ни единого чистого места. Всё покрыто порезами и синяками от ударов. Её долго били перед смертью», — поделился отчим.
Сейчас, по его словам, судмедэксперты восстанавливают лицо ребёнка для похорон.
СК возбудил уголовные дела в отношении матери погибшей девочки по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), а также должностных лиц системы органов профилактики по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
Расследование уголовного дела об убийстве находится на контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Также глава СК дал указание представить к поощрению всех сотрудников Следственного комитета и полиции, благодаря усилиям которых оперативно удалось раскрыть это особо тяжкое преступление.
«Бастрыкин отметил эффективно проведённые следственные и оперативно-разыскные мероприятия сотрудников подразделений следственного управления СУ СК России: отдела криминалистики, первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности), следственного отдела по городу Вологде и подразделений управления МВД России по Вологодской области, а также поблагодарил их за службу», — говорится в сообщении пресс-службы.