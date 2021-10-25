Подозреваемого в убийстве девушки в Орске арестовали

Суд заключил под стражу жителя Орска, подозреваемого в убийстве девушки. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

«По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

По информации следователей, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения задушил девушку ремнём.

«С целью сокрытия следов убийства подозреваемый расчленил тело потерпевшей и оставил его части в разных местах», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство»).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение передать дело для расследования в центральный аппарат ведомства.

Ранее в СК России заявили об обнаружении тела женщины с явными признаками насильственной смерти.