Подозреваемого в убийстве девушки в Орске арестовали
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«По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
По информации следователей, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения задушил девушку ремнём.
«С целью сокрытия следов убийства подозреваемый расчленил тело потерпевшей и оставил его части в разных местах», — сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство»).
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение передать дело для расследования в центральный аппарат ведомства.
Ранее в СК России заявили об обнаружении тела женщины с явными признаками насильственной смерти.