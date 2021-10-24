Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Орске

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Сотрудники полиции в Оренбуржье задержали 42-летнего жителя Орска, подозреваемого в убийстве молодой девушки.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции злоумышленник был задержан недалеко от своего дома. Им оказался 42-летний ранее несудимый житель Орска, который в содеянном сознался», — цитирует ТАСС сообщение УМВД по Оренбургской области.

В ближайшее время подозреваемого доставят в следственные органы.

Ранее в СК России заявили об обнаружении тела молодой девушки с явными признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение передать его для расследования в центральный аппарат ведомства.

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