В Хабаровске при падении крана на строящуюся поликлинику погиб рабочий
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- РИА Новости
«Около 17:30 во вторник в ходе проведения строительных работ на объекте капитального строительства «Поликлиника для детского населения» в Прибрежном микрорайоне Хабаровска обрушился строительный кран. В связи с произошедшим погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Органы прокуратуры проводят проверку в связи со случившимся, впоследствии будет дана оценка исполнению закона в сфере охраны труда и соблюдения техники безопасности.
По данным РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона, крановщик находится в реанимации. У него диагностированы черепно-мозговая травма и перелом голени.
Ранее сообщалось о гибели водителя автокрана во время демонтажа сотовой вышки в Краснодарском крае.