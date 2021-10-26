В Хабаровске при падении крана на строящуюся поликлинику погиб рабочий

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Во время падения крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске погиб рабочий, крановщика госпитализировали в тяжёлом состоянии.
В Хабаровске при падении крана на строящуюся поликлинику погиб рабочий
  • © Юрий Золотарев
  • РИА Новости

«Около 17:30 во вторник в ходе проведения строительных работ на объекте капитального строительства «Поликлиника для детского населения» в Прибрежном микрорайоне Хабаровска обрушился строительный кран. В связи с произошедшим погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Органы прокуратуры проводят проверку в связи со случившимся, впоследствии будет дана оценка исполнению закона в сфере охраны труда и соблюдения техники безопасности.

По данным РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона, крановщик находится в реанимации. У него диагностированы черепно-мозговая травма и перелом голени.

Ранее сообщалось о гибели водителя автокрана во время демонтажа сотовой вышки в Краснодарском крае.

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