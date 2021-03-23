В Краснодарском крае в результате ЧП с автокраном погиб человек

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Водитель автокрана погиб во время демонтажа сотовой вышки в Краснодарском крае, когда машина внезапно опрокинулась.
В Краснодарском крае в результате ЧП с автокраном погиб человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные СУ СК России по региону.

«Сегодня в следственный отдел по Каневскому району СКР по краю поступило сообщение об обрушении автокрана в станице Стародеревянковской вместе с водителем, находившимся в кабине. По данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Как сообщает Life.ru, автокран КамАЗ во время работ упал и придавил водителя, который успел выбраться из кабины, однако не сумел отползти. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, подъёмный кран перевернулся из-за нарушений техники безопасности.

Следователи регионального управления СКР выехали на место для проведения оперативных мероприятий.

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