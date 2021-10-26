Мишустин поручил упростить доступ высокотехнологичных лекарств на российский рынок

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Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам 35-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям поручил упростить ввод высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот в России.
Мишустин поручил упростить доступ высокотехнологичных лекарств на российский рынок
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

Отмечается, что ряду профильных ведомств поручено продолжить работу по созданию полнофункциональной версии реестра фармакологически активных действующих веществ и предусмотреть на эти цели необходимое финансирование. Премьер поручил выполнить данную задачу до 1 февраля.

«До этой же даты Минздрав, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот, что упростит их доступ на российский рынок», — говорится в сообщении.

Также Мишустин поручил Минздраву провести исследование предложения и спроса на лечебное питание и биологически активные добавки. Ведомству поручено до 1 февраля внести в кабмин предложения по разработке программы развития данного сегмента рынка.

Ранее глава правительства России поручил кабмину подготовить предложения по мерам поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса.

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