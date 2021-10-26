Владелец квартиры в Татарстане, где был эпицентр взрыва газа, состоял на учёте у нарколога

Владелец квартиры в Набережных Челнах, где зафиксирован эпицентр взрыва газа, состоял на учёте у врача-нарколога из-за злоупотребления спиртными напитками, при этом в 2010 году он отказался от услуг газоснабжения.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что 70-летний хозяин квартиры был госпитализирован.

Следователи установили, что он проживал один и состоял на учёте у нарколога.

«В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка», — отметили в ведомстве.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По данным следствия, хлопок мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Одна из пострадавших скончалась в больнице.