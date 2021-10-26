Владелец квартиры в Татарстане, где был эпицентр взрыва газа, состоял на учёте у нарколога
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- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета.
Отмечается, что 70-летний хозяин квартиры был госпитализирован.
Следователи установили, что он проживал один и состоял на учёте у нарколога.
«В 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка», — отметили в ведомстве.
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По данным следствия, хлопок мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования.
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Одна из пострадавших скончалась в больнице.