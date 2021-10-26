В СК рассказали о возможных причинах взрыва газа в Набережных Челнах

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В Следственном комитете России рассматривают несколько версий взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах.
В СК рассказали о возможных причинах взрыва газа в Набережных Челнах
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Следствие рассматривает несколько версий произошедшего: хлопок... мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования», — говорится в сообщении СК России.

Двое пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве в жилом доме в Набережных Челнах увеличилось до пяти. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.

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